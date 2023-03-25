3月即將進入最後一周，小孟老師在臉書上分享，生肖馬、猴、狗、龍4月財運將超級旺，其中生肖馬工作上更加賣力，讓收入不斷增加；生肖猴在貴人的幫助下正、偏財都有賺頭；生肖狗先前不斷的努力，讓他們累積不少財富；生肖龍則是事業貴人幫助下，可獲出色表現，甚至偏財運方面能賺到滿意的數目。

▍生肖馬

生肖馬在4月財運將超級旺，一向愛好自由的他們，去年不得不為生活做犧牲。近期不僅煩惱會一掃而空，而且工作會更加賣力，收入不斷上升。4月能打開全新活絡的財庫。但需注意的是因工作太過忙碌而忽略身體健康。

▍生肖猴

生肖猴在4月將受貴人幫助，加上自身的工作運超旺，有機會賺取豐厚錢財，再加上偏財運也超旺，正偏財皆有盈利。不僅業績工作量增多，投資方面也有不錯表現。

▍生肖狗

生肖狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，在4月儲存已久的能量將開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上先前不斷的勤奮努力，4月的財運依舊能在水準之上，並累積了不少財富。

▍生肖龍

生肖龍事業上的拼勁與衝勁，在4月可獲得出色的表現，而貴人幫助下，能讓工作進展順利。另外在偏財運方面將能賺到滿意的數目，但需注意自身情緒，以免影響財運發展。