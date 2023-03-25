2023地球關燈一小時（Earth Hour）活動25日晚登場，台電持續響應邁入第14年，今年與台北101、北門廣場、統一超商等知名地標、企業商家，一起在晚上8點半至9點半響應關燈節電，台電大樓將關掉2棟建物、近40層樓照明與插座電力。根據台電統計，台灣自2010年加入國際響應至今，累計節電超過110萬度，減排超過560噸二氧化碳。

「Earth Hour 地球一小時」為國際環境保護運動，2007年起自澳洲雪梨發起，利用每年3月最後一個週六晚間關燈行動，讓人們重視環境問題，至今全球累計逾190個國家區域及超過1.8萬個世界地標共同響應，台灣自2010年起加入響應。

台電表示，全台響應活動至今，累積節電已突破110萬度，換算等同減少超過560噸二氧化碳排放量及5.6萬棵樹木一年吸碳效益。而去年全台關燈一小時活動節電量約11.4萬度，過往最高紀錄則為2021年的12.5萬度。

台電指出，位於公館的台電總部台電大樓，今晚8點30分至9點30分將持續響應關燈活動，除維持電力調度、通信與資訊機房必需電力確保供電無虞，將關閉2棟建物合計近40層樓超過60個單位所有照明與插座電力，預估約可省下100度電力，可讓1000瓦電器使用超過4天（100個小時）。

台電持續推廣全民節電，2022年全國民生住宅節電達18億度，創近五年新高，等同減少超過90萬噸碳排放，相當逾40萬個家庭用戶全年用電量。