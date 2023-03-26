高姓大姐頭為了追討債務，前年10月間與陳男、李女以及李男4人，前往吳姓債務人位在汐止的住處，分別在吳的轎車、住家樓梯間噴漆寫「嫖妓不付錢、垃圾」、「前＄還＄、畜生」等，士林地檢署日前偵結，認定美觀功能減損不堪使用，依毀損、侵入住宅等罪起訴高女等4人。

高女等4人，分別乘坐2輛轎車到吳男為在新北市汐止區的住處，在樓下看到吳的轎車，先噴漆「嫖妓不付錢」，導致車身汙損不堪使用，眾人則仍不罷手，派1人踩在汽車車頂，從窗戶鑽入屋內，打開反鎖的大門，眾人衝入屋內，踹開房門找人，吳不在家。

陳男進屋後先拔掉監視器鏡頭，避免被拍下逞凶畫面，隨即在樓梯間用噴漆寫上「嫖妓不付＄」、「畜生」等，讓附近鄰居都知道，逼迫債務人還錢，但事後，高女聲稱沒有進屋，只有在樓梯間。

起訴書指出，高女雖然沒有進入房屋內，不過樓梯間也算是大樓的一部分，已涉犯毀損、侵入住宅等罪，依法起訴。