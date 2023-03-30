「香煎鮭魚鑲櫛瓜 佐香艾酒醬汁」色澤繽紛，呼應春天溫暖氣息。(陳韻萍攝)

JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳由日籍主廚芦浦隆二主持，每月變化不同菜色。(陳韻萍攝)

「絢麗多彩春之月」春季限定菜單，多款菜式顏色豐富，用料實在。(陳韻萍攝)

鉑麗安全日餐廳「絢麗多彩春之月」在5月母親節時會調整不同菜色。(JR東日本大飯店台北提供)

以茨城縣笠間所產的栗子製成的栗子蒙布朗，現點現做，5月即可品嚐到。(陳韻萍攝)

即日起至9月30日，4人(含)同行到鉑麗安全日餐廳用餐，可享1位當月壽星免餐費。(JR東日本大飯店台北提供)

春暖花開的季節，JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日餐廳推出春季新菜色，以春日繽紛色彩為主題，推出「絢麗多彩春之月」春季限定菜單，網羅牛排、鮭魚等多款海陸好料，要帶給饕客耳目一新的視覺與味覺雙饗宴。此外，餐廳同步推出壽星專屬優惠，即日起至9月30日，4人(含)同行用餐，享1位當月壽星免費。

JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日餐廳每個月都會更新菜單，每個月會有20至30道新菜上桌，加上每個餐區都有現作料理，最特別的是還吃得到日本東北特色美饌，2021年開幕迄今，擁有不少忠實顧客。迎接春天到來，由日籍行政總主廚芦浦隆二所帶領的主廚團隊，以春日鮮豔的顏色和豐富的口感為靈感，推出「絢麗多彩春之月」春季限定菜單，多款菜式顏色豐富，用料實在，讓饕客的味蕾跟著換季，體驗春日美好。

行政總主廚芦浦隆二資歷豐富，曾擔任東京代官山法式料理、日系飯店和其他國際飯店等料理主廚，目前在JR東日本大飯店台北擔任行政總主廚。他發揮國外豐富經驗，將多國籍料理結合台灣多樣化的食材，透過珍饈美饌打造飯店與顧客間的美好聯繫。

4月將上架的「絢麗多彩春之月」，以粉紅、綠、黃色等呼應春季溫暖的顏色打造新菜單，主廚透露：「來到台灣的兩年時間，發現台灣人很愛吃海鮮，於是在菜單中加入了很多海鮮。」像是色澤繽紛的「香煎鮭魚鑲櫛瓜佐香艾酒醬汁」，以粉嫩的香煎鮭魚搭配黃、綠色櫛瓜，並以食用花點綴，色彩豐富，鮭魚肉質厚實鮮嫩，搭配香艾酒醬汁，口感清爽迷人，頗有春天清新氣息。

此外，民眾還可品嚐到英式傳統經典「威靈頓牛排」、法國經典名菜「法式春蔬燉羊肉」、海鮮風味的「秋田油漬叉牙魚」、「蒜香油漬海鮮」等，加上色彩繽紛的「西班牙海鮮飯」、「番茄起士燉飯」以及「台灣海鮮馬賽風味魚湯」等，近期新推的「咖啡紅烏龍慕斯」、「紅烏龍磅蛋糕」、「金萱蜜桃慕斯」等台灣茶系列甜點，還有餐廳招牌菜色英式烤牛肉、台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及當季水果、哈根達斯冰淇淋等，通通可以大快朵頤。

5月即將上場的還有以茨城縣笠間所產的栗子所製成的栗子蒙布朗，現點現做，甜點控不要錯過。歡慶新菜上市，餐廳同步推出壽星專屬優惠活動，即日起至9月30日，4人(含)同行享1位當月壽星免餐費。

近期普發金話題發燒，JR東日本大飯店台北也推出相關優惠，即日起至6月30日，房客入住CHECK IN時出示打卡「JR東日本大飯店台北 ＃6000booking in taipei ＆ ＃臺北人の客房的客人」，可享飯店旗下餐廳包含HAYASE日本料理、凱華樓中華料理、鉑麗安全日餐廳、月台町大廳酒吧、THE BAR酒吧等用餐85折折扣，品頌坊麵包坊9折好康。5月13、14日母親節檔期不適用。