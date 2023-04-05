疫情中斷三年之久的兩岸藝術交流，第一場重頭戲就在遠企購物中心的「糖和居藝術空間」上演，多位來自大陸的重量級書畫家將輪流在這裡展示他們的作品；展出的第一檔就是「故宮情懷：侯瑞興畫故宮台北觀摩展」，圈內都知道，侯瑞興數十年來畫故宮，已被稱為「表現故宮第一人」。

「糖和居藝術空間」主人邱士瑀開過餐廳、當過股市炒手，就是沒想過開畫廊，但不管是開餐廳，還是開畫廊，邱士瑀的目的都是想幫助弱勢，讓他們能安居樂業。

「糖和居」畫廊創辦人邱士瑀賣畫籌款以安置弱勢青年

邱士瑀能設身處地為弱勢著想，跟她兒時的遭遇有關。因為是早產兒，邱士瑀在醫院掙扎了6個月才活下來，但先天性心臟病還是讓她終生得服藥。

「糖和居」畫廊創辦人邱士瑀賣畫籌款以安置弱勢青年

7歲之前，邱士瑀是在醫院度過的，那時親人曾想要放棄她，但奶奶卻堅持把她留下來。奶奶經常告訴邱士瑀：不要一直想自己跟別人不同，其實她跟一般人是一樣的。

「糖和居」畫廊創辦人邱士瑀賣畫籌款以安置弱勢青年

學校畢業後，邱士瑀在遠企購物中心創立「糖和居」複合式餐廳，雇用喜憨兒、聾啞人士，這對當時的高級購物中心是一大考驗；但邱士瑀相信，只要給弱勢一次機會、一個工作權，他們就一定辦得到。為此，邱士瑀請來社會局志工為弱勢員工做職前訓練，讓喜憨兒能夠做服務員工作、聾啞人可以在廚房協助。

「糖和居」畫廊創辦人邱士瑀賣畫籌款以安置弱勢青年

10多年後，邱士瑀收掉餐廳開始接觸股票，通常是上午看股市，收盤後去畫室學晝；畫雖然沒學好，但20年來，邱士瑀卻收購了四、五百幅畫，她成立群組賣畫，由於眼光獨到，她的畫大受歡迎；遠企中心高層看到她的高人氣，就再次接觸邀請她回遠企中心，這次不是開餐廳，而是開起畫廊。

畫廊開幕後，名字還是叫「糖和居」，邱士瑀還是不改初心，想透過賣畫，為弱勢找一個能安身立命的居所。個性內向的邱士瑀在事業上老是有「貴人」相助，這與她身上自帶的正能量息息相關。

像畫廊中受歡迎的浙江女畫家Angela（廖小燕），已經在台灣辦過6次個展，而且每次都能把畫光；Angela是單親媽媽，邱士瑀幫她出主意、想點子，鼓勵她創作，而且為了支持她，邱士瑀總是一手收畫、一手付錢，從不拖欠。

還有一位畫家林金龍過去在大陸外商工作，3年前，邱士瑀跟他接觸時，林金龍已經罹犯癌症，但了解邱士瑀的人生經歷後，林金龍發奮創作。3年過去了，不但林金龍的創作被中國製成郵票，他的身體也依然強健。

這就是邱士瑀目前的生活與事業，她用正面的人生觀過生活、幫助弱勢、鼓勵創作，不但做到奶奶期待的「跟一般人一樣」，而且還超越奶奶的期待，成為一個「跟一般人不一樣的人」，盡情散布自己與身俱來的感染力，讓身邊的人變得更好。