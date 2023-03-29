329日青年節，照顧青年與弱勢已是全民運動，據城鄉發展局統計，新北社宅有過半的18歲以上未滿40歲的青年入住，另租金補貼、包租代管申請數量都翻倍成長。而入住社宅的青年，更發揮所長回饋社會，經常辦活動邀請社宅旁的鄰居參加，參加活動的楊奶奶就說，「來這邊玩比在家看電視還好看！」

新北市府城鄉局長黃國峰指出，新北目前14處社會住宅中，51.3％入住者為18歲以上未滿40歲的青年，可見新北社宅品質及價值深受青年肯定，而對於未入住社宅或是重視居住彈性、考量地域黏著度高的青年，新北也提供租金補貼、包租代管等方式減輕住的負擔，近年來都翻倍的成長。

據統計，新北市自辦的青年租金補貼核准戶數，自2012年開辦以來，已協助超過6147名青年安居新北；中央與新北合作的住宅租金補貼，青年申請戶數自2019年至2021年已翻倍成長，從3138名增加至7800名；青年申請包租代管戶數開辦5年後也翻倍成長。

新北以社宅、租金補貼、包租代管照顧青年與弱勢，獲得協助的青年，更展現長才回饋附近鄰里，讓社宅發揮善的循環。土城員和青年共居戶日前舉辦以「食」為名活動，邀請社區內外居民來做客，以不浪費料理歡迎長輩參加，與青年住戶共同展現廚藝。

青年珧綺和林琪指出，共同籌備活動的過程每個人都能發揮所長，大家一起拋出想法、分類，一起討論實踐共同決定，共治的過程蠻有趣的，除了居住在社宅外，也能回饋社會。參與活動的楊奶奶對於青年回饋活動，更是大力稱讚。

「時代考驗青年，青年創造時代」，黃國峰表示，青年世代做為社會中流砥柱，乘載許多社會能量及發展可能，能帶動社會發展及時代進步。新北市將會持續協助青年減輕居住負擔，成為青年堅實後盾，讓青年朋友都能安居新北。