4日為兒童節，不少家長帶孩童至兒童新樂園玩樂，台北捷運公司統計，4日統計至上午11時，就有6000人入園，1日至4日上午11時，則有近7萬人，較去年同期增加2倍。

為慶祝兒童節，許多家長選擇帶孩童至兒童新樂園玩耍，也有不少人在社群軟體回報人潮狀況「滅火」還沒出門的家庭，如在臉書社團「爆廢公社」就有網友發文，兒童新樂園上午9時開園，但上午8時50分園區外已出現人龍，還有人留言，排到科教館了啦」、「停車場9點半就滿了」等。

北捷回應，今年清明兒童節連假4月1日至4日11時止，兒童新樂園入園人數，1日因雨約7500人、2日約2.5萬人、3日約3.1萬人，4日11止則約6000人，較去年同期成長約2倍。

北捷補充，響應兒童節推出優惠，今日下午4時至晚間9時販售販售星光樂FUN券5折優惠，每張100元。而連假最後今明2天，全國12歲以下兒童，連同陪同家長1位，可享免費入園優惠（園內遊樂設施則正常收費）。