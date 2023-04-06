根據國民健康署統計，2022年就有3萬907位兒童被診斷為發展遲緩兒童，面對少子化衝擊，兒童發展遲緩比例卻逐年上升，為此，高雄市衛生局將兒童發展聯合評估中心從原本的4家增加至10家，並在偏鄉地區有設置評估中心，讓兒童能盡量於3歲前及早做完評估，及早治療。

0至6歲是兒童發展的黃金期，3歲以前發現兒童發展遲緩的治癒效果最佳，兒童發展將影響兒童終身的身心健康及未來成就，為了提供疑似發展遲緩兒童可近性服務據點，以及時接受發展評估，減少家長來回奔波，縮短等待聯合評估時間，高雄市政府從原先的4家兒童發展聯評估中心，增加到10家。

高市也將兒童發展聯評估中心地域性拉廣，遍布左營區、苓雅區、三民區、前金區、鼓山區、小港區，而次都會區則有岡山區、燕巢區、鳥松區以及偏鄉旗山區，將醫院各科結合成評估中心，讓家長能一次解決兒童問題。

衛生局長黃志中表示，兒童發展遲緩的原因多種，除了遺傳疾病外，也有可能因為兒童虐待而造成發展遲緩，因此兒童發展聯合評估中心綜合了各科的醫療技術，減少兒童發展遲緩的可能性。