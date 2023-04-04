又有一間知名餐廳結束營業！位於高雄左營的「天水玥秘境鍋物殿」，以店內「巨型佛頭」造景聞名，開幕8年來吸引不少饕客光顧，未料今天驚傳該店只營業到明（5）日，店內主管也證實確有此事，有消費者還因此被無預警取消訂位，氣得留下一星負評，也有員工聲稱突然收到結束營業的通知，相當錯愕。

位於高雄的「天水玥秘境鍋物殿」開業8年，主打日式鍋物，提供昆布、麻辣、牛奶等湯底，店內裝潢以東方禪風美學為主，一進到店內就可以看見中間擺放的超巨大佛頭擺設，前方的水池還有蓮花造型的燈飾，看起來相當氣派，吸引許多民眾拍照打卡。

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》今（4）日發文指出，「天水玥」因為租約到期，將營業到明日為止，引來不少網友留言回覆，「我媽才唸說想吃，結果要收了」、「太突然了吧！店內裝潢很特別，東西也不難吃啊」、「好可惜喔！很有特色的店耶」、「又一時代的眼淚」，甚至有人透露，「連員工也是突然被通知」。

有網友表示，「天水玥」熄燈的消息就連員工也是突然被通知。（圖／翻攝自FB 《高雄點 Kaohsiung.》）

除此之外，有消費者在該店的Google商家留下一星負評，表示無預警被取消了5月1日的訂位，且業者並未特別說明原因；另一名消費者也說「莫名其妙收到4／6的訂位被取消，到底有什麼問題？」根據《ETtoday新聞雲》報導，店內主管表示，確定營業到4月5日為止，詳細原因不方便說明，有待總公司統一回應。