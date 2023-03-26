中美洲友邦宏都拉斯今（26）日正式宣布與我國斷交，據農委會統計，宏都拉斯進口的白蝦佔總進口比3成，也是佔比最重的國家。農委會漁業署表示，從其他國家進口或國內生產均可滿足需求，斷交對白蝦供應影響並不大。

根據農委會進出口資料統計，2022年進口冷凍白蝦為3萬6327公噸，其中以宏都拉斯1萬1465公噸為多，佔比3成，其次依序為尼加拉瓜7976公噸、巴拿馬5050公噸、泰國3804公噸等。

至於宏都拉斯與我國斷交後是否影響白蝦供應？漁業署長張致盛表示，經評估過白蝦算是很普遍的產業，從宏都拉斯以外國家或國內自產都能補足需求，也因為白蝦進口屬於自由貿易，貿易商會自行評估是否由新興市場或既有市場增量進口。

張致盛說，國內1年的白蝦需求約4-5萬噸，目前進口有3萬多公噸，蝦類約2萬公噸，其中白蝦接近1萬公噸，無論是進口或國產都能滿足需求，與宏國斷交對白蝦市場的影響有限。