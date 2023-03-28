竊嫌竟為了自己方便，竟以車換車，讓民眾找不到車，這種行為令辦案的警方直搖頭，全案依法送辦。（簡銘柱翻攝）

竊嫌竟為了自己方便，竟以車換車，讓民眾找不到車，這種行為令辦案的警方直搖頭，全案依法送辦。（簡銘柱翻攝）

博愛特區深夜單車被偷 竊嫌「騎驢找馬」連偷三輛

台北市中正第一分局日前接獲報案，民眾稱停於自家門口的自行車遭竊，警方受理後擴大調閱監視器，發現竊嫌竟用「以車換車」方式竊取路邊自行車，警方調查後循線將謝姓竊嫌查緝到案，全案詢後依竊盜罪嫌移請臺北地檢署偵辦。

警方表示，案發當晚被害民眾欲停放自行車時，因家中附近路邊自行車停放架已無停放空間，故停放於自家門口，直至就寢時突然想起自家自行車尚未停妥，便下樓移置時，竟發現原停在家門口的自行車不翼而飛，驚覺遭竊，立即報警尋求協助。

警方調查，經調閱監視器，赫然發現竊嫌騎著自行車，藉「以車換車」方式沿路鎖定路邊自行車下手，待目標得手後，便隨即棄置原本所騎乘的自行車，再找尋更高單價的自行車下手，最終警方循線掌握謝姓犯嫌身分，並於新北市三重一帶將其查緝到案。

據了解，竊嫌所偷的單車都是ㄧ般民眾所稱的買菜車或是代步車，價格並不高昂，大部分民眾都不太會上鎖，竊嫌竟為了自己方便，竟以車換車，讓民眾找不到車，這種行為令辦案的警方直搖頭，全案依法送辦。

中正第一分局呼籲，民眾針對自身交通工具及財務應妥善保管，就算短暫離開，也應上鎖或取走鑰匙，避免給歹徒有可乘之機，警方也呼籲不法竊嫌勿心存僥倖而做出違法行為，中正第一分局必將依法究辦，以維護治安，確保民眾人身與財產安全。