半導體大廠示警台灣出現人才危機，太空產業是否要與半導體業搶人？TASA國家太空中心主任吳宗信說，「其實不會」，由於太空科學很特殊，並非如外界所想，需要與半導體業搶人，TASA這3年將徵才300人，最近招聘情形比以往好很多，收到的履歷比以前「多了快10倍」。

吳宗信指出，太空科學很特殊，今年有4所大學成立太空系統工程研究所，約有60名研究生9月將入學，加上太空需要的人才領域非常廣，包括理學院的數學系、物理系、化學系，工學院的機械系、電子電機、資訊工程、土木、材料和化工都需要，因此人才庫是半導體產業的10倍寬，需要的人才量也不如半導體業多，因此認為沒有搶人現象。

吳宗信指出，太空中心未來3年預計要大概增聘約300名員工，今年大概就100人，目前招聘情況都很正面，比以前好很多，收到的履歷比以前多了快10倍，尤其現在年輕人追求的面向很廣，不一定單看薪水。

談到增聘300人的原因，吳宗信說，目前TASA有許多衛星計畫，加上今年變成行政法人，在《太空發展法》下，TASA肩負促進太空活動和太空產業的任務，需要跨出去與產業結合，除了理工外，也需要更多管理學院，甚至社科的人才，而南韓KARI約有800、900人，若以此為標竿，就會需要更多人才，也相信台灣有實力與其競爭。

至於國外人才方面，吳宗信說，當然希望國外人才加入，但需求算少數，因TASA這30年來已有相當的技術能量，尤其在衛星方面，包括系統、次系統基本上已可100％自己設計製造，衛星上的元件也一步步走向完全自主，估明年底大概60％，幾乎可以國內自製。

面對太空經濟來臨，吳宗信說，台灣有掌握系統、次系統自主能量，也知道各元件需要何種程度規格才能上太空，也能善用台灣產業寬度和深度，尤其半導體產業、精密機械和加工等，若非過去30年每年投入10多億，維持住研發命脈，現在其實都不用談，因此戰略布局很重要，而TASA也積極成立育成中心。

為助攻台灣太空產業鏈，TASA也籌組「輻射環境驗測聯盟」，吳宗信說，聯盟主要目的，就是聯合台灣國內產官學研資源，做一站式的服務，協助台灣廠商到各單位做完整檢測，相較以往要送到美國的一些單位，又貴時間又拖得很長，聯盟對台灣打進全球太空供應鏈，能扮演重要角色。