銀行業連環爆雷，全球經濟市場壟罩陰霾，國際貨幣基金（IMF）示警，歐美銀行業危機已經導致全球經濟前景惡化，金融穩定所面臨的風險增加，不確定性升高，呼籲必須「保持警戒」。

美國財星雜誌（Fortune）報導，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周日（26日）在中國發展高層論壇2023年會表示，「全球經濟前景從中期來看仍疲弱不振」。

喬治艾娃指出，從長期的低利率迅速過渡至更高的利率，是對抗通貨膨脹所必需的措施，但從近期一些發達經濟體銀行業的表現可見，此舉也不可避免造成壓力和脆弱型。

美國矽谷銀行及歐洲瑞士信貸等相繼爆雷後，泛起的漣漪仍未平靜，第一共和銀行和德意志因航目前的處境，仍令市場感到憂心。當前的銀行業困境，是寬鬆貨幣政策和長期低利率的調整的最新跡象，升高陣痛轉變為更大經濟災難的風險，喬治艾娃說「同樣明顯的是，金融穩定面臨的風險還在上升」。

喬治艾娃表示，政策制定者果斷採取行動，應對金融穩定風險，但隨著經濟壓力持續上升，不確定性很高，必須「保持警戒」。

除了銀行業風險外，疫情和俄烏戰爭的影響預期持續對今年經濟造成壓力，但喬治艾娃強調，最大的威脅可能來自全球央行謹慎的平衡措施，試著在不使經濟停滯的情況下，壓制通膨高漲。