加工食物已經被證實與多項癌症有關，但現代繁忙的日常生活，要完全避開幾乎不可能，不過，上月發表於國際期刊的研究指出，即使只是將10%加工食物和飲料，換成原型食物與飲品，就可大降43%食道鱗狀上皮癌與23%肝癌的風險。國內醫師建議民眾，只少吃一點點加工食品，就可以顯著降低罹癌風險。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在其臉書分享，3月發表在權威國際期刊《The Lancet Planetary Health》的一項研究，該研究是收集45萬歐洲參與者的研究結果，研究發現，若用加工程度最低的食物來替代10%加工食品，可以顯著減少4%整體癌症風險、43%食道鱗狀上皮癌風險，與23%肝癌風險。

該研究是在1991年3月18日至2001年7月2日期間從10個歐洲國家招募參與者，使用飲食問卷來獲取參與者有關食物和飲料消費的資訊，結果發現，以等量的最少加工食品來替代10%的加工食品，與總體癌症風險降低相關。

李柏賢表示，結論就是勿因善小而不為，「就算只減少一點點加工食品攝取，仍可以顯著降低罹癌風險，向健康生活更邁進一步。」