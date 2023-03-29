台中谷關七雄登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名。（台中市觀旅局提供）

台中谷關七雄登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名。（台中市觀旅局提供）

台中谷關七雄登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名。（台中市觀旅局提供）

台中谷關七雄登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名。（台中市觀旅局提供）

「谷關七雄，凹豆台中」登山推廣活動大受好評，去年吸引超過3萬人次攀登認證數，相較前年成長166.67％，今年將持續辦理。台中市觀旅局表示，眾多山友引頸期待的登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名，名額有限，歡迎有興趣的山友們請儘早報名，課程安排於4月14、21及28日下午各2場，共計6場。

觀旅局長陳美秀表示，谷關七雄登山認證活動已進入第六個年度，去年推出全新的線上認證制度，受到山友們的一致好評。谷關七雄登山活動完善的服務與機制，去年吸引超過3萬人次的攀登認證數，相較前年成長166.67％。

山友只要下載大玩台中APP進入谷關七雄活動頁面，即可於各座山岳三角點開啟GPS定位取得虛擬完登勳章，累積七座完登紀錄，即可依照完登1輪、2輪、5輪及10輪，獲得不同等級的谷關七雄完登紀念徽章、紀念品及完登證書，並可透過跨年制讓谷關七雄登山活動「常態化」，山友們一年四季皆可挑戰谷關七雄取得認證，大幅提升便利性。

觀旅局指出，谷關七雄登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名，名額有限，歡迎有興趣的山友們請儘早報名，課程安排於4月14、21及28日下午各2場，共計6場的安全講習，提供各類登山安全知識，希望面面俱到守護山友們的登山安全。

觀旅局表示，安全是登山活動的首要考量，去年收到許多山友們對安全講習的正向回饋，今年觀旅局也持續辦理，系列課程包含登山活動行前準備、谷關七雄全攻略、地圖閱讀與手機導航、山域事故預防與緊急應變、登山活動體能訓練、山林與野生動物的相處守則等。