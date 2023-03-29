勞退新制、舊制差很多！以薪資4萬元勞工試算，若依勞退舊制試算，工作年資30年後可領到180萬元的退休金，但若30年皆採勞退新制，雇主僅需提撥86萬4000元的勞工退休金，落差逾2倍，有勞團今天抗議指出，新制公教退撫制度政府要為新進公務員提繳9.75％，但勞退新制18年來未調整下限，呼籲應調整。

依勞工退休金條例（勞退新制）規定，勞工退休金新制為個人帳戶制，要求雇主應為勞工提繳每月不低於6％薪資級距金額，目前最高級距為15萬元，勞工60歲時可請領；依勞基法的退休金制度（勞退舊制）則是按工作年資，最高可請領45個月退休薪資，但勞工要在同一家公司做滿15年，同時年滿55歲，或做滿25年，才能領退休金，過程中如果公司倒閉等，勞工難請領退休金。

新高市產業總工會理事長何政家表示，勞委會推動的勞退新制反而對穩定在同一家公司工作的勞工不利，依其試算，約要提繳12％至15％退休金才會與勞退舊制相仿，呼籲應提高新制提繳比率。

新北市產業總工會理事長洪清福說，目前勞退新制每月僅月領6000多，連買便當都不夠，因此希望透過提高雇主提繳比率至8％、9％，再逐年提高至15％，如果不提高，勞工老年生活將無以為繼，與此同時，也應提高勞工自提免稅額，才能滿足勞工所需。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，依勞工退休金條例規定，雇主應為勞工負擔提繳退休金，不得低於勞工6％工資，可透過協商或團體協約等提高雇主提繳比率，目前也有公司為其員工提繳6％以上。據勞保局統計，2021年年底提繳率高於6％的勞工人數達6萬2587人。