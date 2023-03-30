利多消息帶動中國石油A股30日開盤後快速拉升大漲近6％，中國石化A股漲超3％，中國海油漲超2％。

華爾街見聞30日報導，中國石油年報顯示，2022年，集團營收為32,391.67億元，比上年同期的26,143.49億元增長23.9％，歸屬母公司股東的淨利潤為1,493.8億元，比上年同期的921.7億元增長62.1％；資產負債結構進一步優化，財務狀況持續穩健；現金流狀況良好，自由現金流比上年同期增長88.4％。