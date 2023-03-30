利多消息帶動中國石油A股30日開盤後快速拉升大漲近6％，中國石化A股漲超3％，中國海油漲超2％。
華爾街見聞30日報導，中國石油年報顯示，2022年，集團營收為32,391.67億元，比上年同期的26,143.49億元增長23.9％，歸屬母公司股東的淨利潤為1,493.8億元，比上年同期的921.7億元增長62.1％；資產負債結構進一步優化，財務狀況持續穩健；現金流狀況良好，自由現金流比上年同期增長88.4％。
大陸石油巨頭中國石油3月29日晚間披露2022年度業績，中國石油2022年淨利潤為人民幣（下同）1,493.8億元，年增逾六成。若以簡單平均初步計算，中國石油2022年每日賺超過4億元。當晚中國海油也披露2022年報，加上此前披露年報的中國石化，大陸「三桶油」2022年每日賺合計近10億元。
利多消息帶動中國石油A股30日開盤後快速拉升大漲近6％，中國石化A股漲超3％，中國海油漲超2％。
華爾街見聞30日報導，中國石油年報顯示，2022年，集團營收為32,391.67億元，比上年同期的26,143.49億元增長23.9％，歸屬母公司股東的淨利潤為1,493.8億元，比上年同期的921.7億元增長62.1％；資產負債結構進一步優化，財務狀況持續穩健；現金流狀況良好，自由現金流比上年同期增長88.4％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。