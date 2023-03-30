中國大陸今年第一季度的企業平均招聘月薪為10101元（人民幣，下同，約合台幣44730元），當中上海以13433元居於榜首，而廣州則以10913元跌出前五位。

中國徵才網站近日發布《中國企業招聘薪酬報告》（下稱《報告》），當中披露，今年第一季度，38座城市的企業平均招聘薪酬為10101元／月，按年上升0.9％。按季較去年第四季度的10558元下降4.3％。

各城市當中，上北深杭蘇薪酬水平領跑全中國，上海以13433元招聘月薪躍居榜首，北京以13251元位居第二，深圳12668元、杭州11737元分別位列第三位和第四位，蘇州則以11037元首次躋身前五，超過了廣州的10913元。

《報告》稱，總體來看，當前企業招聘薪資增長放緩。長三角城市，積體電路、新能源行業，旅遊服務、生活服務崗位薪資上漲快。對於求職者而言，就業市場的競爭仍然激烈。