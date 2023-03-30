異位性皮膚炎病友協會朱家瑜理事長。(異位性皮膚炎病友協會提供)

台灣兒童異位性皮膚炎盛行率逐年上升，平均每10位兒童就有1位確診異位性皮膚炎。隨著國內逐步放寬異膚新藥適應年齡，有越來越多孩童可早期使用生物製劑進行治療。醫師指出，如異膚孩童能在6個月開始使用生物製劑治療，超過半數病友能降低將來氣喘、過敏等病發風險。

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚科教授朱家瑜表示，生物製劑及早介入治療已是國際間異膚治療的新趨勢，研究顯示早期使用可降低四成的食物過敏、鼻過敏以及氣喘等相關過敏風險，我國食藥署日前也已放寬生物製劑的適應年齡至6個月以上，提供異膚家長更多藥物選擇。

朱家瑜提到，有研究指出，6個月至5歲中重度異膚嬰幼兒在使用生物製劑治療後，有超過5成病患的疾病嚴重度改善75％，同時搔癢程度也有顯著改善，若追蹤至1年則高達8成5病友的臨床嚴重度評分能持續改善，且併發感染、蕁麻疹或氣喘機率都大幅降低。

新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜指出，有6成異位性皮膚炎發作於嬰兒2個月大時，雖然部分患者會在3至5歲逐漸好轉，但仍有一部分病友長大後會持續發作，甚至演變成中重度病患，顯示及早介入治療的重要性。

楊靜宜說，傳統異膚治療包含類固醇、免疫抑制劑、紫外線照光等，但類固醇具有皮膚萎縮變薄以及導致肥胖、影響發育等副作用，免疫抑制劑則有肝腎功能疑慮，在這些多重考量之下，難以長期讓孩童使用。

而生物製劑則是鎖定乾癢和發炎的細胞激素，影響層面與傳統藥物相比較小，副作用發生率通常較低，楊靜宜提到，除了能迅速改善病患癢感，使用一段時間之後還能讓肌膚幾乎回到正常狀態，因此相當建議6個月以上患有中重度異膚的患者及早使用。

朱家瑜說，食藥署今年放寬生物製劑可用於6個月以上的中重度異膚孩童，但目前健保給府範圍仍停留在12歲以上中重度病患，如家長想讓孩童及早使用，必須採自費，但相信不久的未來，就會納入健保給付，提供異膚孩童更全方位的照護。