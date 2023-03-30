一名乳癌患者治療後又復發，再度接受手術及化療，醫師檢查發現，患者體內的致癌物質「鄰苯二甲酸酯類」過高，原來是因為女子常用塑膠袋裝熱湯、熱食到定點食用，經過一年不用塑膠袋裝熱食熱湯後，患者體內已無塑化劑，且癌症至今未再復發。

營養功能醫學專家劉博仁在其臉書表示，該名患者因乳癌經過治療又復發，體認應從飲食生活習慣進行調整，因此尋求他的意見，經過仔細檢查，他發現，患者體內的鄰苯二甲酸酯類過高，患者也嚇了一大跳，仔細檢視患者的生活習慣後發現，原來患者外食居多，且經常外帶用塑膠袋裝熱湯、熱食到辦公室用餐。

劉博仁表示，除了加強排毒療法，他建議患者不再使用塑膠袋裝熱食，患者也完全配合，用餐儘量在餐廳內使用餐廳餐具，如需外帶食物，則自備餐盒。經過一年後，患者體內的塑化劑已無殘留，癌症目前監控都無復發。

他提醒，鄰苯二甲酸酯類是目前大多數的塑膠用品的材質，另外，許多用品中的定香劑等均含此物質，目前有關鄰苯二甲酸酯類造成健康危害的研究眾多，除了癌症外，包括性早熟、不孕症、睪丸發育不良、肥胖、胰島素阻抗、二型糖尿病、氣喘、自閉症、陰莖較短、隱睪症、子宮內膜異位、卵巢多囊症、異位性皮膚炎等都可能與塑化劑污染有關。