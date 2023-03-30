一名93歲男子患有多年攝護腺肥大，攝護腺已增生肥大至110cc，常因急性尿滯留而反覆進出醫療院所，有時掛急診導尿時，一次可導出超過1000cc以上尿液，泌尿科醫師表示，攝護腺肥大會引發排尿不順、尿滯留等症狀，還可能引發急性尿滯留，恐影響腎功能、甚至必須洗腎，因此應積極治療。

書田診所泌尿科醫師林儒廷表示，攝護腺肥大阻塞尿路常會引起排尿不順、排尿困難、頻尿、夜尿、尿滯留等症狀，也容易併發膀胱結石、輸尿管結石，甚至引起急性尿滯留、腎水腫，嚴重時還可能影響腎功能、最後步上洗腎一途。

林儒廷表示，攝護腺肥大治療方式會依患者身體情況、攝護腺大小等來做選擇，一般會先用口服藥物，若效果不佳，又因攝護腺肥大引起嚴重排尿困難影響日常生活、反覆泌尿道感染、尿滯留、腎水腫等併發症時，應積極治療，有傳統電刀、雷射汽化及攝護腺支架放置等方式。

林儒廷提到，許多年長攝護腺肥大者會抗拒手術，但近年來治療方式日新月異，攝護腺雷射、攝護腺支架放置，風險都較傳統手術低，手術時間短、出血量少，甚至無傷口。

他舉例，攝護腺支架放置就是在尿道中放置支架，撐開因攝護腺壓迫而狹窄阻塞的尿道，緩解排尿不順，無傷口，支架置入後仍需定期回診確認支架位置及狀態。該男子與醫師討論後，放置攝護腺支架，術後排尿恢復順暢，不需定時導尿。