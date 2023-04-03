警方接獲民眾送醫求助趕緊協助鳴笛開道，將原本近20分鐘車程縮短至8分鐘，迅速將陳男送到豐原醫院就醫。(警方提供)

67歲的陳姓男子，日前全身抽搐，他的兒子開車載陳男要到衛福部豐原醫院就醫，因惟恐塞車延誤救命黃金時間，途中見路邊有輛豐原分局的警車，急忙搖下車窗焦急向員警表示，車上乘客全身抽搐需盡快就醫；警方一聽趕緊協助鳴笛開道，讓原本近20分鐘車程縮短至8分鐘，迅速將陳男送醫。

警方指出，豐原分局社口派出所警員賴冠維、韋衣豪，於日前上午10時20分許擔服巡邏勤務，駕駛巡邏車於神岡區中山路與文政街口停等紅燈時，一名42歲陳姓男子駕車突然停在巡邏車旁，搖下車窗著急地告知警方，他67歲的父親全身抽搐，希望警方幫忙開道就醫。

警方說，據了解陳男父親因年事已大，有攝護腺腫大跟膀胱發炎等症狀，近期排尿時越來越不順，於日前早上起來陳男聽到父親躺在床上不斷哀號且全身抽搐，立即駕車要帶父親前往醫院治療，後於路上看見巡邏車，才趕緊向警方求助，所幸在警方暖心協助下，讓陳父及時就醫化解危機。

豐原警分局長劉其賢得知賴、韋二員，面對民眾緊急求助案件處理得宜十分讚許並表示，警方本於為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送；但在高速的駕駛下，民眾仍應隨時注意行車安全。

劉其賢強調，警方呼籲民眾，如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。