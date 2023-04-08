越籍勞工逾期6年 見警跑進龍山寺拜拜仍被逮

30歲越南籍梅姓男子，在台已逾期居留6年多，4日晚間他騎車載女同鄉行經西園路時，遇到萬華警方巡邏，梅男立刻跳車跑進龍山寺拜拜，但仍被警方攔住，梅遇盤查時還轉身落跑，最後跑了5公尺仍被壓制逮捕。

萬華分局龍山所警員4日晚間8時，在西園路巡邏時，發現1對騎電動機車的男女，男的遠遠看到警察立刻下車換女生騎，接著跑進龍山寺內，警方起疑於是到廟裡尋找對方。

梅被找到後，辯稱是合法移工，但證件忘記帶，卻又說不出證照號碼，警方質問「你是不是逃跑的？」梅還極力否認，最後警方準備將他帶回警局盤查。

梅男假意配合，卻趁機轉身逃跑，但跑不到5公尺，就被趕來的支援警力攔下、壓制，經調查後，發現他已逾期居留2248天，梅於2015年11月來台，原本在桃園食品工廠上班，後來嫌薪水太低逃逸，這段期間東躲西藏，在雙北、桃園一帶打零工，警訊後依違反入出國及移民法，通知移民署專勤隊續辦。