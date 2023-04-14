4名越南籍移工12日下午於台中市太平區永豐路追打積欠債務的28歲越南籍楊姓移工，由於該地鄰近金融機構，一度傳出為「槍擊案」，警方啟動快打警力到場並澄清，經一夜追查，13日上午查獲梁、陳2嫌，依涉刑法妨害秩序、傷害罪移送偵辦，並繼續追緝在逃2嫌。

據了解，受傷的楊姓移工因積欠化名「阿武」的移工（逃逸中）30萬元債務，2人相約在附近便利商店見面，當時楊男見「阿武」與3人下車，頓時發現苗頭不對，立即拔腿離去，楊男於躲藏之際不慎遭鐵片割傷左腿，「阿武」等4人追其至巷內回收廢鐵工廠內。

台中市政府警察局太平分局獲報，啟動快打警力到場，「阿武」等4人發現警方到場立即駕車逃逸，警方則協助楊姓移工送醫，無生命危險。經太平警分局漏夜追查，13日上午於太平區新仁路某小吃店內查獲39歲梁姓、33歲陳姓2嫌，皆為逾期居留之越南籍男子。

警方將梁、陳2嫌依涉嫌刑法妨害秩序、傷害罪移送偵辦，逾期居留部分移送移民署收容。另，針對在逃之「阿武」等2男，警方目前已鎖定對象，將盡速查緝到案。

太平警分局分局長蔡慶星呼籲，民眾應相信警方所發布之訊息，切勿任意自行散播或轉傳網路未經查證之訊息，避免觸法又造成社會恐慌，另民眾如有債務糾紛，應循正當法律途徑程序辦理。