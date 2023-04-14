去年11月10日凌晨發生的台南學甲88槍擊案，台南地檢署14日偵查終結，將王文宗、洪政軍、孔祥志等8人，分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇危害安全、行使偽造特種文書、湮滅刑事證據、藏匿人犯等罪嫌提起公訴。不過，外界關注犯案動機是否為光電利益，檢方並未給出答案。

此案被起訴的8人，分別是：學甲慈濟宮董事長王文宗、主嫌洪政軍、槍手孔祥志、提供槍枝的蔡金郎、北上取槍的楊展華、載楊取槍的謝俊誠、接應槍手的李奇漢及花園夜市郭姓停車管理員等。

檢方還強調，專案小組歷經近5個月以來，不眠不休的縝密調查，進行訊問、蒐集相關證據後，予以提起公訴。台南市民要的是一個安定及安全有秩序的生活，不要暴力恐嚇情事接連發生，檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給市民一個平靜、祥和的社會。

檢方指出，此案犯案動機為原本私交甚篤、在政治上更有緊密結合的學甲慈濟宫董事長王文宗、前台南市議員謝財旺及前民進黨中執委郭再欽等3人，於2018年底關係生變，王文宗因故與謝財旺、郭再欽交惡。

謝財旺於2022年台南市議員選舉時，決定不再參選，推由女兒謝舒凡以民進黨黨籍參選，以承繼其政治香火。不料，王文宗竟夥同其好友綽號「紅龜」的洪政軍，共同計畫於大選前對郭再欽的公司及謝財旺服務處開槍，並商議由洪政軍指揮執行此事，完事後由王文宗安排逃亡後的援助。

不過，王文宗及洪政軍均矢口否認犯罪，也沒有就其動機做出任何供述，檢方懷疑此案另有其他參與或幕後策畫的共犯待查。