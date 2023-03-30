93歲張先生，多年來都有攝護腺肥大的困擾，常因急性尿滯留反覆進出醫療院所，每次導出1000c.c以上尿液，令他痛苦不已。專家表示，攝護腺肥大常引起排尿不順，嚴重時恐影響腎功能，提醒民眾若出現異常頻尿、明顯餘尿感等問題時，應及早就醫檢查。

書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，攝護腺肥大幾乎是每位年長男性都會遇到的問題，年紀愈大症狀越明顯，常會引起排尿不順、排尿困難、頻尿、夜尿、尿滯留等症狀，也容易併發膀胱結石、輸尿管結石，甚至引起急性尿滯留、腎水腫，嚴重時還可能影響腎功能。

攝護腺肥大治療方式會依患者身體情況與意願、攝護腺大小及臨床症狀來做選擇，一般會先使用口服藥物，倘口服藥物治療效果不佳，又因攝護腺肥大引起嚴重排尿困難，影響日常生活、反覆泌尿道感染，或結石、尿滯留、腎水腫等併發症時，有傳統電刀、雷射汽化及攝護腺支架放置等方式選擇。

林儒廷說，許多年長攝護腺肥大者，往往會伴有心肺、凝血功能不佳的問題，或是多種慢性病，聽到手術就擔憂抗拒。近年來攝護腺肥大治療方式日新月異，攝護腺雷射、攝護腺支架放置，風險都較傳統手術低，不僅手術時間短、出血量少，甚至還能做到無傷口、局部麻醉。

以攝護腺雷射為例，主要是將攝護腺內肥大的腺體清除，手術時間較短，出血量少，住院天數短，極少數有會有逆行性射精等併發症。林儒廷表示，攝護腺支架放置就像心臟放支架一樣，在尿道中置入支架，撐開因攝護腺壓迫而狹窄阻塞的尿道，讓尿液通過，緩解排尿不順，支架置入後仍需定期回診，確認支架位置及狀態。以張先生為例，術後排尿已恢復順暢，不需定時導尿。

林儒廷提醒民眾，倘出現異常頻尿、明顯餘尿感等問題時應及早就醫檢查，與醫師討論找尋適當的治療方式，才能解除尿道阻塞對生活帶來的不適與困擾。