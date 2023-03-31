徐旭東表示，智慧城市這個很要緊的事，現在「Everything Smart」 以台北來說已經算是很智慧，但是依舊還不夠，要在台北導入智慧都其實不難，不是太大問題，但重點資源還是問題，他打趣指出，台灣政府有一大部分錢用到選舉，要是都可以用到智慧上就是不得了，智慧城市是最需要給資源的，他也強調，智慧城市的「永續」非常重要。

徐旭東補充說，一個城市的智慧是用不完的，如果可以更Smart總是會更好，就算請我去當市長也不夠，應該是要是當地政府都要組成一個智慧城市的團隊。

徐旭東表示，台灣南部幾個城市有是積極推動特別智慧城市，遠傳也有和其中幾個城市合作，在智慧城市上導入AI是很好的做法，Smart City的範圍很廣，遠傳和高雄就在很多智慧城市上都有密切合作，此外，最近也標下台北市路口的交通裝置不斷電，大家對智慧城市都是很積極，簡單來說，就是要有資源。

以遠東集團來說，徐旭東，遠東集團琪下產業種類太多，每個項目都看如何導入「智慧」，以百貨來說，其就是最有趣的一塊，也最需要智慧，加上蒐集Data(數據)很重要，可以分析顧客消費行為、購物習慣。不僅如此，遠東集團旗下生產製造業也積極導入能源循環，這對環保絕對是一大貢獻， 在ESG浪潮下，產業不得不重視環保，但用講的沒有用，需要的是一個系統，讓消費者、顧客甚至是環境生活者要具備這哲學概念。徐旭東更大方分享，自己身體力行，現在上完廁所只「擦手紙只抽一張」，更會建議其他人要節約用紙。