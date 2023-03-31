蔡英文總統於美東時間30日晚間，受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」，之前傳出將出席的前國務卿蓬佩奧並未到場。前立委郭正亮推測，「我是覺得很明顯，就是蘇利文跟王毅通完電話之後，在這3、4天裡面發生某些事」。

郭正亮今（31）日在《風向龍鳳配》表示，蔡英文在紐約待了兩天，一定有所預期。以民進黨的關係，像是白宮印太事務主任坎貝爾或副國務卿雪曼，完全在可以見面的期待之內。

「我認為一定有一些狀況」，郭正亮推測說，為什麼到哈德遜研究所演講也變成閉門？到底有沒有見到蓬佩奧？沒有人知道。本來大家預期是蓬佩奧跟蔡英文座談，是安全論壇，有看到畫面嗎？正常情況下，坎貝爾會去一下紐約吧！哈德遜在保守派裡面還算是知名智庫，但聯邦級別的政府官員都不在。

郭正亮披露，在僑宴上，紐約州長、紐約市長都不在，去現場的只有紐澤西州州長，「外交單位很急在狂Call，可是就是沒有來」，這一定是民主黨有做某些指示，不然不至於這樣。

前立委郭正亮。 （資料照片）

郭正亮直言，「我是覺得很明顯，就是蘇利文跟王毅通完電話之後，在這3、4天裡面發生某些事」。

郭正亮分析，康達取消過境簡報不重要，重要的是白宮安全事務發言人柯比出面說沒有安排聯邦級別的官員會面，而且還用英文講得非常準確，說是「Transit」不是「Visit」，而且是「Private」。

「我估計一定是拜登政府有不同意見」，郭正亮解讀，所以他們要定調，康達取消記者會是台灣時間3月28日，等於是蔡英文去的前一天。

主持人陳鳳馨問道，「這麼急著跟中國大陸修好，然後拿蔡英文的行程的全面管控，來跟中國大陸示好嗎？」郭正亮回答「當然是這樣啊！」