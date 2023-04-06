對於總統蔡英文30日曾在紐約會晤眾議院民主黨領袖傑弗瑞，前立委郭正亮認為，低調到這樣，太可憐了吧？這麼明顯的虧待蔡英文，台灣政府卑屈到這個地步，一句話也不敢吭聲！回來還要繼續說台美關係堅如磐石？

總統府副祕書長張惇涵證實，蔡英文之前過境紐約，當地時間3月30日曾會晤眾議院民主黨領袖傑弗瑞。3月31日離開紐約前，則與3名跨黨派聯邦參議員進行早餐會面，包括蘇利文、恩斯特、凱利。

前立委郭正亮6日在《觀點—亮劍台灣》指出，蔡英文和傑弗瑞的照片到4月5日才公布，「我認為這是雙方的默契」，「低調到這樣，太可憐了吧？」

郭正亮提到，李登輝有一次在阿拉斯加過境，因為規格待遇太差，拒絕下飛機，美國AIT理事主席白樂崎特別登機向李登輝說明，結果李登輝穿睡衣接見白樂崎以表達抗議。從這裡可以看出李登輝還是有一定的格調，「這樣虧待我，我要表達我的不滿！」

前立委郭正亮。（ 資料照片）

郭正亮認為，這次拜登政府在紐約，這麼明顯的虧待蔡英文，「請問你有看到蔡英文提出抗議嗎？有表達不滿嗎？或者說有透過非正式管道在台灣的媒體揭露嗎？通通都沒有！」

郭正亮說，「我真的看到台灣政府卑屈到這個地步，對美國一面倒的忠誠，美國民主黨政府對你這個樣子！你一句話也不敢吭聲。」

郭正亮直言，蔡英文去美國絕不是只為了見麥卡錫，這個見面是一定有的，不可能取消的，加州這場會晤本來就一定會舉行的，只是程度的問題。可是美國民主黨政府完全堅壁清野。「所以我說拜登對蔡英文下重手，堅如磐石變堅如盤子！這多諷刺！」

郭正亮表示，如果吳昭燮繼續吹牛說台美關係堅如磐石，這就是丟臉的外交部長！回來還要繼續說台美關係堅如磐石？