世界棒球經典賽日前在台中開打，台中洲際棒球場經過設備優化，儼然成為全台灣最棒、最幸福的棒球賽事場地。延續經典賽熱度，中華職棒34年例行賽即將開打，台中地主隊中信兄弟首戰將於明日(4月1日)在洲際主場迎戰樂天桃猿。市長盧秀燕力挺中信兄弟，31日在運動局長李昱叡陪同下到洲際棒球場鼓勵全體隊員，關心選手練球及目前狀態，並致贈全隊水果禮盒，「預祝邁向3連霸」！

盧市長笑稱，中華職棒開幕戰明日就要開打，中信兄弟在洲際主場對上樂天桃猿，她有信心「今年再奪下三連霸總冠軍！」盧市長表示，今年因為才剛辦完世界棒球經典賽，整個球場的設施，包括現場看台、座位席或者內外野、草皮、球員休息室等投入數千萬元整修。因此今年職棒雖是國內職棒，但球迷也可享受到媲美大聯盟水準的場地。

媒體關心盧市長此次是否會再和副總統賴清德對賭，盧市長打趣說，經過2次中信兄弟贏得總冠軍，相信賴副總統會站在台中這邊，替台中加油打氣。此外，盧市長也表達對台灣之光張育成的關心，對於他才剛回美國就克服時差熱身賽敲出二壘安打感到開心，讚揚他在經典賽表現優異，現在是巔峰狀態。

李昱叡局長表示，台中洲際棒球場是國內首屈一指符合國際賽事規格的場地，也是中信兄弟主場；日前因應籌辦世界棒球經典賽，在中信兄弟球團支持下，剛完成各項設備優化，讓球場媲美MLB一流水準。中信兄弟副領隊彭政閔、首席教練陳江和、球員江坤宇、吳哲源、王威晨、李振昌、呂彥青、高宇杰等人也是經典賽教練及國手群，如今經典賽圓滿落幕後，中信兄弟的主場也升級，歡迎球迷來台中感受最經典、精彩的棒球賽事，為中信兄弟加油！

運動局表示，盧市長非常重視在地球隊中信兄弟，每年中職例行賽前與總冠軍賽前均特別前往球場鼓勵中信兄弟，關心球員訓練情況，賽事期間也不定時變身球迷到球場或府前廣場觀賽，與球迷共同加油吶喊。中信兄弟連兩年奪下中職總冠軍，市府也與球團合作舉行盛大的封王遊行，帶動整座城市充滿熱血運動氛圍，讓市民與球迷共同感受中信兄弟的驕傲與榮耀。

運動局指出，棒球運動在台中持續蓬勃發展，台中市除獲得國際棒壘球總會肯定為世界棒球之都，盧市長任內已陸續爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U23棒球錦標賽、2023世界棒球經典賽，成功舉辦多場世界矚目的頂級賽事，帶動台中城市光榮感；MLB官網更以專文報導經典賽睽違10年重返台中洲際舉辦，榮登國際。

盧市長今日除致贈水果禮盒，也換上象徵中信兄弟3連霸的3號專屬球衣，會後也為總教練林威助及球員陳江河等人加油打氣。包括運動局長李昱叡、民政局長吳世瑋、市議員黃健豪、北屯區長歐陽明也到場為球隊加油。