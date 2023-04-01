韓劇《放學後戰爭活動》描述為了對抗籠罩整個天空的奇怪生命體，高三學生們以槍代筆展開激烈的殊死搏鬥的過程。改編自韓國漫畫家河一權的同名網漫，由《Mr.臨時老師》的成勇日導演攜手新人編劇尹秀合作打造，《耀眼》編劇李南奎負責編審。首集中，正當大家逐漸習慣外來不明球體的存在時，危機腳步卻逐漸接近，政府下達國家總動員令，並要求臨近大考的高三學生成為預備軍，在接受軍事訓練便能獲得加分的誘因下，學生們紛紛舉槍受訓，卻因球體突變，發動攻擊，為了在末日險境中存活下來，他們只好參與殲滅未知敵人的戰爭。

該劇集結潛力新生代演員，去年在古裝劇《王后傘下》中飾演「成枏大君」受到觀眾喜愛的文相敏，詮釋外型帥氣，但總是想睡就睡、想放屁就隨意解放的高中生「太萬」，展現喜感一面。首度參與科幻劇集演出的他表示，劇中有大量的CG特效以及血腥場面，自己一開始很擔心能否適應，但是到了拍攝現場一看，從場地布景到劇中道具都相當逼真，讓他自然地投入到劇情中，「可以參與這樣的作品，我很開心也很感激，留下了很多美好回憶。」他飽含真誠的語氣跟眼神，讓記者會主持人朴京林笑說：「你再講下去，感覺要哭了。」

28歲的女星李妍去年在《少年法庭》中扮演患有思覺失調症的13歲少年犯，跨越性別與年齡的瘋狂反派演技，加上去年《弱美男英雄》混混高中生演技，讓她打開知名度，這次在劇裡，她成為常遭同學使喚跑腿的陰沉女高中生「愛雪」，她說：「《放學後戰爭活動》是我至今演出的作品中，難度最高的一部，拍攝時我一直苦惱著要如何才能夠展現出與未知生物搏鬥的心境，讓觀眾獲得共鳴，藉由這次作品，我也從中獲得了成長。」此外，包括金基海、崔玟熙、權恩彬、金昭喜等新生代偶像演員也都參與演出。

申譞洙、李淳元、林世美在劇中則是負責保護學生安全的軍人與教師，申譞洙透露，他飾演的小隊長「春浩」，是最先查覺到危機來臨的人，他在劇裡懷着愧疚並想守護孩子們的心情，奮不顧身對抗敵人，是個外表看來冷酷，但內心溫暖的角色。林世美扮演總把學生安全擺第一的班導「恩英」，她說：「因為我覺得自己能透過這部作品，見證次世代明星崛起的過程，能夠一次性地跟這麼多充滿潛力的新秀合作，機會很難得，也多虧了他們的努力演出，我更能投入在角色當中。」

成勇日導演透露，因爲《放學後戰爭活動》是科幻戰爭劇，演員們除了在開拍前接受軍事訓練外，拍攝時還必須發揮過人想像力，眼神視線的處理也顯得極為重要。他接著說：「劇裡不少大場面，每次總會有10～20位演員一起入鏡拍攝，爲了讓所有人都能做出精準的表情跟演技，只好反覆彩排，我記得最長一次的彩排時間超過3個小時，結束後還得接著繼續正式拍攝，我都覺得累了，更何況是演員們，不過大家長久時間相處下來所累積的團隊默契，也讓作品更有看頭。」

《放學後戰爭活動》在愛奇藝國際站及friDay影音跟播。