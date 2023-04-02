中國科學院院士、呼吸系統疾病專家鍾南山認為，新冠疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施，並建議進入4月以後，在條件允許的情況下可以不戴口罩。

據中國南方網報導，鐘南山認為，過去三年，戴口罩是一個很好的預防病原體的有效手段，但疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。「人群長時間低暴露於流感等病原體，鼻腔缺少刺激，對人體自然免疫力的形成不利，進入4月以後，條件允許情況下，建議可以不戴口罩。」

目前，上海、廣州、成都、南京、鄭州的地鐵均已不再對乘客佩戴口罩做出強制性要求，即便不佩戴口罩也可正常乘坐地鐵。

大陸官方本月稍早宣佈，高校、中小學校師生在校期間不強制要求佩戴口罩。在托幼機構方面，幼兒在園期間不佩戴口罩，教職員工在園期間也不強制要求佩戴口罩。

鍾南山也預測，新冠高峰未來會局部出現，但不會是全國性的，並說新藥和疫苗研發不中斷，可以做到有備無患。為了更好應對可能到來的新一波疫情高峰，中國正在研發針對新變異毒株的新冠疫苗，預計幾個月後會上市。