蔡俊章在警務工作期間熟練蝦、蟹等短時間可完成的小品，「蔡氏墨蝦」為人所稱道。（周麗蘭攝）

蔡俊章為本次個展特別繪製的「虹橋夕照」西螺大橋。（周麗蘭攝）

蔡俊章（左）贈與雲林縣府一幅剛完成的「玉兔呈祥」典藏，縣長張麗善（右）代為接受。（周麗蘭攝）

前警政副署長蔡俊章是雲林人，自高中迄今已習畫近一甲子，師承水墨藝術名師李轂摩，有「警界儒將」美譽，今（2日）受邀回故鄉雲林文化觀光處展覽水墨畫，分享內心的好風景。

蔡俊章1950 年生於雲林縣，任職警界43年，於2015 年卸下警務工作，退休以來潛心畫作，畫域更廣。

蔡俊章習畫之路始於就讀台中二中時，他持之以恆，師承水墨藝術名師李轂摩，主題遍及風景、山水、花鳥，結合書法實現對傳統藝術的熱愛。他任職警界期間熟練蝦、蟹等短時間可完成的小品，「蔡氏墨蝦」為人所稱道，這次也有作品展出。

蔡俊章的畫作受國際水墨大獎的肯定，曾至大陸、美國、韓國、香港、澳門等地個展或聯展。

2020年蔡俊章首次返鄉顧展，今年是第二度受邀，精選46件作品外，並繪製故鄉的知名地標西螺大橋。今天開幕茶會上，他還贈與雲林縣府一幅剛完成的「玉兔呈祥」典藏，縣長張麗善代為接受。

蔡俊章表示，理性的警政與人文的繪畫並不衝突，在一張畫紙上布局賞心悅目的畫作，就如在組織裡規畫順暢的勤務，世間的好風好景與執法辛勞過程中換得的公理秩序一樣美。

張麗善表示，蔡俊章博士習畫、創作迄今近一甲子，能返鄉展出真是雲林的榮耀，也是警界的光榮。

警界儒將蔡俊章博士水墨畫邀請展即日起至4月16日在雲林縣府文觀處展出。