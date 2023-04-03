韓國仁川市富平區的樂天電影院大樓3日稍早傳出火警，現場濃煙密布，消防局出動上百人救火。

位於韓國仁川市富平區的樂天電影院大樓稍早傳出火警，當地消防署已出動灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。

韓國仁川市富平區的樂天電影院大樓3日稍早傳出火警，現場濃煙密布，消防局出動上百人救火。

根據仁川消防本部等消息，當局在當地時間上午11時51分左右接獲該起火警通報，大樓內據稱有多名客人，當地消防署已出動35台裝備及122名人力前往灌救。

從鄰近巷弄拍攝照片可以看到電影院所在大樓冒出濃煙與火光，預估在火勢撲滅後才能確認起火原因、人員傷亡與財物損失狀況。（編輯：陳惠珍）1120403