位於韓國仁川市富平區的樂天電影院大樓稍早傳出火警，當地消防署已出動灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。
根據仁川消防本部等消息，當局在當地時間上午11時51分左右接獲該起火警通報，大樓內據稱有多名客人，當地消防署已出動35台裝備及122名人力前往灌救。
從鄰近巷弄拍攝照片可以看到電影院所在大樓冒出濃煙與火光，預估在火勢撲滅後才能確認起火原因、人員傷亡與財物損失狀況。（編輯：陳惠珍）1120403
位於韓國仁川市富平區的樂天電影院大樓稍早傳出火警，當地消防署已出動灌救，目前尚未確認有無人員傷亡。
根據仁川消防本部等消息，當局在當地時間上午11時51分左右接獲該起火警通報，大樓內據稱有多名客人，當地消防署已出動35台裝備及122名人力前往灌救。
從鄰近巷弄拍攝照片可以看到電影院所在大樓冒出濃煙與火光，預估在火勢撲滅後才能確認起火原因、人員傷亡與財物損失狀況。（編輯：陳惠珍）1120403
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