據法新社3日最新消息，波蘭政府表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於周三（5日）訪問波蘭華沙。報導稱，這對澤倫斯基而言，是一次「罕見出國」訪問。
法新社援引波蘭政府一名官員稱，「這是一次正式訪問，但也會有一些公共性質的內容。」該官員還表示，澤倫斯基屆時還將與居住在波蘭的烏克蘭人會面，並感謝波蘭人對烏克蘭人的幫助。
波蘭是烏克蘭西部邊界上的北約和歐盟盟友。據美聯社報導，從去年2月俄烏戰爭爆發後，超過150萬難民前往波蘭避難。
據法新社3日最新消息，波蘭政府表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於周三（5日）訪問波蘭華沙。報導稱，這對澤倫斯基而言，是一次「罕見出國」訪問。
法新社援引波蘭政府一名官員稱，「這是一次正式訪問，但也會有一些公共性質的內容。」該官員還表示，澤倫斯基屆時還將與居住在波蘭的烏克蘭人會面，並感謝波蘭人對烏克蘭人的幫助。
波蘭是烏克蘭西部邊界上的北約和歐盟盟友。據美聯社報導，從去年2月俄烏戰爭爆發後，超過150萬難民前往波蘭避難。
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