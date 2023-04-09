沙烏地阿拉伯外交部宣布，利雅德的代表團今天抵達伊朗首都德黑蘭，以就關係中斷7年後重新開放外交使節團進行討論。

法新社報導，德黑蘭和利雅德上月10日宣布達成協議，同意恢復7年前因伊朗示威者攻擊沙國外交使領館而中斷的關係。這兩個中東死對頭本月6日又在中國斡旋下在北京會面，為關係正常化鋪平道路。

國營的沙烏地新聞社（Saudi Press Agency，SPA）援引外交部說法報導，今天的訪問是沙國、伊朗與中國「三方協議」的一部分，旨在恢復2016年宣告破裂的雙邊關係。

以遜尼派穆斯林為主的沙烏地與什葉派占多數的伊朗令人震驚地邁向和解，可能讓數十年來動盪不安的中東出現新面貌。

根據上月的協議，伊朗與沙烏地將在2個月內重啟大使館和領事館，並落實20餘年前簽署的安全和經濟合作協議。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）也預計在兩國外長會談後親自訪問利雅德。（譯者：施施）1120409