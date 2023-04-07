中國大陸外交部網站消息，大陸國務委員兼外長秦剛6日在北京會見沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾。強調雙方要將兩國領導人共識落到實處，繼續堅定支持彼此維護核心利益，落實好共建「一帶一路」倡議與沙烏地「2030願景」對接實施方案，打造更多合作成果。

秦剛表示，去年底，中國國家主席習近平成功出席首屆中阿、中海峰會並對沙烏地進行國是訪問。前不久，習近平與王儲兼首相穆罕默德通電話，為下階段中沙關係發展指明了方向。雙方要將兩國領導人共識落到實處，繼續堅定支持彼此維護核心利益，落實好共建「一帶一路」倡議與沙烏地「2030願景」對接實施方案，打造更多合作成果。共同提升中阿、中海集體合作水準，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，不斷加強中海戰略夥伴關係，盡早建成中海自貿區。

秦剛說，中方支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，祝賀沙烏地成為上海合作組織對話夥伴，支持沙烏地盡早加入金磚組織。願同沙方一道，堅持真正的多邊主義，不斷提升開發中國家在國際事務中的話語權和影響力，共同維護世界多極化發展方向。

費薩爾說，習近平去年對沙烏地進行歷史性訪問並成功出席「三環峰會」，意義和影響遠遠超越雙邊範疇。沙方願落實好兩國領導人重要共識和峰會倡議，攜手推動沙中、阿中、海中合作不斷取得新的更大成果，支持盡早簽署海中自貿協定。沙方堅定支持一個中國原則，堅決反對外部勢力干涉中國內部事務，這一立場不會改變。

費薩爾表示，沙中在國際和地區事務中有著高度共識，感謝中方為沙烏地成為上合組織對話夥伴給予有力支持，期待中方加強團結，共同捍衛主權平等、不干涉內政等國際法基本準則。