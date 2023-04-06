全訊表示，第一季營收年增率達17.82％，主要在於公司身為政府國防關鍵零組件供應商，依照政府預算及排程出貨並認列營收獲利，隨國防自主政策推動，國防產品自製率逐步提升，帶動公司政府標案相關產品穩健成長，今年國防軍工領域的訂單可望維持雙位數成長。

除了國防相關產品出貨量持續增加外，全訊今年在商用領域亦有新的斬獲，自主研發的28GHz毫米波（mmWave）功率放大器，應用於5G小型基地台及低軌道衛星市場，今年開始對國內外客戶小批量出貨，公司並規劃6月份參加IMS 2023（美國微波通訊展）拓展國際市場。

全球疫情逐步紓解，全訊表示，國外軍工產品客戶訂單陸續回籠，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望明顯回溫。隨政府國防標案、商用微波通訊，以及國外軍工航太等三大PA產品線的訂單出貨量持續增加，今年整體營運可望維持雙位數以上的成長。