宏達電在CES期間推出新款VR一體機Elite XR，並從2月下旬起在各主要市場陸續上市，Elite XR體積不僅相對小巧，卻不犧牲螢幕效果與追蹤能力，加上內建的全彩相機能提供AR能力，宏達電表示以預購量來說，Elite XR是宏達電有史以來成績最好的VR產品。
或許正是Elite XR熱賣加上開賣已經滿月，宏達電3月營收跳升至5.09億元，比上個月營收倍增之外，更比去年同期營收成長19.7％，不過在1、2月營收還是明顯比去年同期下滑下，第一季營收為9.75億元，年減11.6％。
一體機新品Elite XR熱賣發威？宏達電3月營收躍升至5.09億元，不僅月增幅度高達102％，也罕見地比去年同期成長19.7％。
宏達電在CES期間推出新款VR一體機Elite XR，並從2月下旬起在各主要市場陸續上市，Elite XR體積不僅相對小巧，卻不犧牲螢幕效果與追蹤能力，加上內建的全彩相機能提供AR能力，宏達電表示以預購量來說，Elite XR是宏達電有史以來成績最好的VR產品。
或許正是Elite XR熱賣加上開賣已經滿月，宏達電3月營收跳升至5.09億元，比上個月營收倍增之外，更比去年同期營收成長19.7％，不過在1、2月營收還是明顯比去年同期下滑下，第一季營收為9.75億元，年減11.6％。
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