2月工作天數多於1月，然而台達電的客戶拉貨動能疲弱，2月營收甚至還低於1月，不過3月在大部分客戶下單都有所增加下，台達電營收一躍來到341.8億元，創下同期歷史新高，比上個月成長11.5％，更比去年同期大增17.5％。

而在3月營收躍升下，台達電首季營收為825.38億元，比去年同期的高基期再成長12.5％，在電子中下游業者首季營收多比去年同期下滑的大環境中，台達電是少數的異類。

而3月主要的成長動能方面，法人表示，電源、風扇表現不僅穩健，也都比2月好，以網通產品為主的子公司達創、樓宇自動化3月營收都比去年同期成長不少，連需求已經疲弱超過一年的IA，3月營收都出現明顯年增，而在眾所注目的電動車方面，在客戶拉貨力道回溫下，電動車部門脫離1、2月的營收高原期，在3月再度創下歷史新高，而充電樁則受惠於各國政府打造電動車充電基礎建設，3月營收成長率僅次於電動車。

在經濟大環境不佳、需求前景不明下，許多客戶下單都是以急單、短單為主，台達電執行長鄭平在2月法說會時，沒有提供第二季營收能否年增，不過法人仍預期，今年台達電營收將會逐季走高，並在第三季寫下今年最高峰，全年營收年增率可望來到雙位數百分比。