然而超微本季財測保守，拖累股價大跌。4日美股早盤超微股價重挫8％，報82.7美元。

超微預估本季營收約達53億美元，低於分析師預期的54.8億美元。執行長蘇姿丰透過聲明稿表示，「隨著電腦和伺服器市場轉強，預估下半年業務將回復成長。」

超微財務長胡錦（Jean Hu）亦表示，預期數據中心與客戶部門第二季可望呈報季度成長。

超微第一季營收年減9％至53.5億美元，略高於分析師預測的53億美元。調整後每股盈餘為60美分，高於市場預估的56美分。首季淨損1.39億美元，相較於去年同期的淨利7.86億美元，虧損金額小於分析師預估的2.49億美元。

超微上季業務衰幅最大的是涵蓋電腦晶片的客戶部門，營收年減65％至7.39億美元。目前正值電腦產業陷入後疫情時期低潮，超微的長期對手英特爾上周公布的業績顯示，第一季整體營收年減36％，電腦部門營收年減38％。

對此蘇姿丰表示，超微相信客戶處理器業務已在第一季觸底。根據IDC統計資料，第一季季電腦出貨量年減30％。

數據中心部門營收由去年同期的1.293億美元微升至1.295億美元。嵌入式部門營收由5.95億美元激增至15.6億美元。遊戲部門營收降至17.6億美元，略低於去年同期的18.8億美元。