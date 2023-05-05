美律第一季營收71.3億元，季減少31%、年增加18%，第一季營收相較去年同期增加主要是因手機、揚聲器出貨皆成長所致；單季稅後淨利5300萬元，季減少85%、年減少65%，每股純益0.26元。單季毛利率12%，季減少0.5個百分點、年減少2.6%；營業利益率 0.94%，季減少3.06個百分點、年增加1.3個百分點。

黃朝豊表示，美律第一季營收因農曆春節工作天數少，為傳統淡季，故營收季衰退；但相較去年同期成長主因為擺脫去年同期晶片短缺、越南及大陸疫情影響，高階頭戴式耳機及TWS(無線藍芽)耳機需求仍然穩健。

黃朝豊表示，美律第一季毛利率雙減主因是第一季傳統淡季，營收及稼動率下降所致，且去年第一季有較多設計開發服務收入，整體而言，隨著季營收的上漲，產品組合改善，揚聲器占比下降，毛利率會逐步提升，預期2023全年毛利率將高於2022年。

展望第二季，黃朝豊表示，揮別第一季淡季，客戶需求將微幅成長，預計單季營收會相較第一季成長，只是因為全球景氣尚未完全明朗，庫存持續去化中，故第二季營收相較去年同期大致持平。第二季預期在稼動率提升、產品組合優化以及樽節成本效應下，預期獲利會表現會優於第一季。

各個產品線來說，黃朝豊表示，耳機產品第二季隨著庫戶端庫存消化、新品推出，耳機需求看增，預期整體耳機營收會比第一季有雙位數成長，只是電競、商用耳機因市場需求尚未復甦，故會較去年同期持平或小幅成長，但由於成本面改善，毛利率會比第一季好。揚聲器部分，大環境衝擊智慧型手機市況，第二季揚聲器產品依舊保守，預計和第一季持平，但會較去年同期成長。Power Bank(行動電源)部分，第二季客戶需求回溫，會相較第一季、去年同期成長，且稼動率提升，優於第一季。麥克風產品部分，整體需求仍疲軟，預期儘管會較第一季有雙位數成長，但仍會低於去年同期，主要原因為麥克風單價偏低，故客戶手機仍有庫存，故看不到拉貨動能。

黃朝豊進一步談到，以全年來說，美律預計揚聲器的成長幅度會優於耳機產品，且本業獲利也可望優於去年。

庫存狀況來說，黃朝豊表示，Audio、TWS耳機的庫存壓力比較小，而電競耳機的庫存壓力比較大，但部分存貨管理強的客戶，很積極在調整；揚聲器部分，耳機產品比較沒有庫存的問題，PC市況目前還是比較差。

美律在新產品進度上，視訊會議設備進展順利，首案已試產，正持續爭取第二及第三家客戶；車用產品部份，麥克風及喇叭已打入前裝市場，目前在進攻歐洲的車廠；助聽器領域看到美國OTC市場需求開始熱絡，新產品預計明年量產；Light EV電池也已經開始出貨，下半年量會比較大一些。