祥碩第一季營收13.98億元，季增加39%、年減少4%；稅後淨利為3.89億元，季增加23%、年減少54%；每股盈餘5.63元。單季毛利率為53%，季增加7個百分點、年減少2個百分點；營業利益率為23%，季增加8個百分點、年減少6個百分點。

總經理林哲偉表示，祥碩第一季有看到急單回補，也帶動第一季財報表現優於去年第四季，但主要還是急單為主，還不算是經常性的訂單。產品比重上，主控端(Host)占比營收75~8%、裝置端(Device)占比營收20~25%。

林哲偉表示，半導體產業歷經從去年開始一路調整，以祥碩來說，第一季庫存已經調整到可以控制的範圍，存貨對毛利的影響會越來越低，預計祥碩庫存第二季應該可以恢復到正常水位，只是，晶圓成本的上漲一定會影響到毛利率，祥碩則是透過產品配置以及新品高毛利來因應，短期來說，祥碩毛利率沒有看到很大的壓力。

林哲偉表示，整體PC市場，目前需求仍受到通膨影響，其中又以NB市場下滑得比較明顯，整體PC市場今年應該還是會相較去年衰退一些，市場上終究要回歸到需求本身，現階段祥碩對於第二季、下半年還是比較保守看待，但祥碩認為風險是可控的，今年毛利率也應該可以力守50~55%，他強調，祥碩第二季相較第一季還是有機會往好的發現發展，下半年也期望會比上半年好。

新產品開發，林哲偉也分享好消息，他表示，祥碩經過1~2年的努力，USB 4 Device已經在本季取得認證，接下來Host端會繼續進行，希望下半年可以完成認證，明年進入量產。未來祥碩在高速傳輸的領域會持續放資源進去，以維持技術上領先，期望透過USB 4新品的貢獻，USB 4單價也較高，以USB 4 Device來說單價約落在15美元，相信USB 4新品的貢獻明年會反映在財報上。

祥碩在大陸市場以自有品牌業務為主，自有產品第一季表現不錯，第二季為傳統淡季，恐會小幅小滑，但隨著大陸市場解封後陸續上軌道，第三季應該就會回升。