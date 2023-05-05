富采今年第一季營收47.28億元，季減19.42%、年減44.68%，單季毛利率轉負至-2.1%，營益率-28.9%，單季歸屬母公司淨損為12.43億元，季減65.3%、年減263.8%，每股虧損1.65元，連3季虧損，並再創歷史新低紀錄。

富采表示，總體經濟衝擊、第一季天數較少、需求疲弱、美國重要客戶調整庫存之下，單季營收雙減，其中mini LED營收下滑10%，加上產能利用率低檔，令毛利率下滑。

富采第一季整體存貨周轉天數略升子公司晶電營收以產品應用別來看，需求強為照明，因照明第一季有專案需求，營收占比來到22%，IT產品占比續滑至16%。

子公司隆達營收季比持平，毛利率略升，隆達營收產品應用別，電視背光降至23%。

富采今年度資本支出60億元水準，目前並未調整，包括mini擴產等提升效能，種種布局均與未來發展都有正面看法帶動。折舊維持上次的55億元左右說法。

晶電表示，第一季可望為今年谷底，第二季可望改善狀況，下半年亦會較上半年略好，不過目前消費性市場並未有強勁復甦訊號，以IT mini LED背光庫存調整狀況來看，明顯調整後第二季可望回升，雖然回升幅度並不明顯，不過將朝著正向好轉態勢前進；車用第一季持平，狀況得宜，後續亦有嶄露頭角之趨勢。

富采看好第二季營收較第一季好，以產能利用率來看，第二季將往上走，藍光從4成升至5成，紅光從6成升至7成，封裝從5-6成升至6-7成。

富采3月營收19.83億元，月增35.45%、年減32.89%，連2個月走升，月增幅度強勁。富采提到，單月拉貨強勁主要是因為四月初連假而提前拉貨，四月營收將回到正常水位，雖然第二季方向會比第一季好，但第二季的四五六月將不會看到逐月往上走的趨勢，主因仍在庫存。

至於毛利率是否回到以往兩位數狀況？富采提到，mini LED之高毛利營收下滑，毛利率大幅下滑，得觀察mini產品客戶調整庫存結束、訂單回流狀況，調整庫存估待第二季才會結束，後續可望逐季往上，但復甦力道並非十分強勁，應該以溫和往上走的預估。