歐元區20個國家三月零售銷售為月減1.2%，高於經濟學家預測的0,1%跌幅。
由於家庭將更大部分的所得用於支付昂貴的能源，讓實質所得下降，並並侵蝕到對商品的需求，消費呈現疲弱態勢。
利率的上升，也推高了服務相關債務的成本，並出於預防原因，讓家庭開始增加儲蓄。
食品的銷售為月減1.4%；但汽車燃料銷售增加1.6%。
歐元區最大的國家德國，零售銷售為月減2.4%，高於平均。歐元區降幅最大的為拉脫維亞的月減2.7%。
歐元區三月零售銷售為年減3.8%。
歐謀統計局周五表示，歐元區三月零售銷售的降幅超出預期，主要原因為通膨的迅速飆高、利率不斷上升，大大影響到民眾的可支配所得，進而限制了家庭購買力。
歐元區20個國家三月零售銷售為月減1.2%，高於經濟學家預測的0,1%跌幅。
由於家庭將更大部分的所得用於支付昂貴的能源，讓實質所得下降，並並侵蝕到對商品的需求，消費呈現疲弱態勢。
利率的上升，也推高了服務相關債務的成本，並出於預防原因，讓家庭開始增加儲蓄。
食品的銷售為月減1.4%；但汽車燃料銷售增加1.6%。
歐元區最大的國家德國，零售銷售為月減2.4%，高於平均。歐元區降幅最大的為拉脫維亞的月減2.7%。
歐元區三月零售銷售為年減3.8%。
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