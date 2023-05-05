歐元區20個國家三月零售銷售為月減1.2%，高於經濟學家預測的0,1%跌幅。

由於家庭將更大部分的所得用於支付昂貴的能源，讓實質所得下降，並並侵蝕到對商品的需求，消費呈現疲弱態勢。

利率的上升，也推高了服務相關債務的成本，並出於預防原因，讓家庭開始增加儲蓄。

食品的銷售為月減1.4%；但汽車燃料銷售增加1.6%。

歐元區最大的國家德國，零售銷售為月減2.4%，高於平均。歐元區降幅最大的為拉脫維亞的月減2.7%。

歐元區三月零售銷售為年減3.8%。