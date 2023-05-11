上月由於德國漢堡港「福地」（Tollerort）碼頭被列入「關鍵基礎設施」，德方表示要重新審查陸企與漢堡港交易，令入股漢堡港再度陷入僵局。但據「政客新聞網」歐洲版（politico.eu）當地10日報導，德國政府最新表示，將繼續與大陸達成港口協議，允許大陸航運巨頭中遠集團購買漢堡港口碼頭24.9％的股份，雙方去年10月敲定的協定內容不變

德國政府發言人斯特芬·黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）表示，儘管碼頭現在被列為關鍵基礎設施，但政府將堅持雙方於去年10月敲定的協定，並且不做任何修改，但沒有提供更多細節來解釋這一決定背後的原因。

德國漢堡港務集團「漢堡港口與物流公司」（HHLA）隨即也表示，對政府批准表示歡迎，並表示投資審查程序範圍內的所有問題都在密集、建設性談判中得到澄清，該交易將「很快」完成。

2021年9月，HHLA宣佈中遠海運港口將獲得漢堡港「福地」（Tollerort）集裝箱碼頭35％的權益，作價為6500萬歐元。而這項收購案在去年9月受到德國經濟和氣候保護部、內政和國土部等6個參與投資審查的聯邦部門的反對，認為大陸可能會利用其經濟影響力來貫徹自身地緣戰略利益。同時聯邦總理府選擇站在支持收購案的德國企業界一邊。一時間德國政府內部出現嚴重分歧。

據觀察者網報導，在德國總理蕭茲的大力支持下，德國政府去年10月下旬批准了一項妥協方案，允許中遠海運收購福地碼頭24.9％的股權，並禁止超過這一門檻的進一步收購，與之前拒絕該交易的六個聯邦部門達成妥協方案，蕭茲也評價德政府的這一決定是正確的。

但直到今年4月，德國聯邦經濟和氣候保護部發言人表示，由於福地已被列為「關鍵基礎設施」，因此德國政府必須重新評估是否將允許陸資繼續入股該碼頭。