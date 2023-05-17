行政院長陳建仁17日接見英國前首相特拉斯（Liz Truss）時指出，台灣符合CPTPP的高標準要求，且在半導體、生技醫療、物流及數位產業上具優勢，將帶來更多商機和創新，盼英國支持台灣入會，對會員國來說將是雙贏；特拉斯也表態支持，未來將與英國政府、其餘CPTPP會員國政府合作，探討如何讓台灣加入。

陳建仁下午在副部長鄭文燦、外交部長吳釗燮陪同下接見特拉斯一行人。他致詞指出，特拉斯是繼柴契爾夫人後第二位訪問台灣的英國前首相，深具歷史意義；近來台英在醫療衛生、航空、智慧財產權、教育文化上有長足進展，在產業面也有對話機制，盼台英在現有堅實基礎下繼續交流，讓雙邊關係更上一層樓。

陳建仁說，英國將成為CPTPP會員國，他代表台灣政府給予誠摯祝賀，而英國是在特拉斯擔任國貿部長任內申請加入，是非常深具遠見的策略性決定，令他十分讚佩。

他指出，台灣符合CPTPP高標準要求，在貿易政策和立法環境上也遵從世界貿易組織規範，且通過CPTPP要求的多項法律和政策改革的相關措施，並於2021年正式申請加入，而台灣在半導體、生技醫療、物流及數位產業上具優勢，將為CPTPP帶來更多商機和創新火力，盼英國入會後能支持台灣加入，對所有會員國都是雙贏。

陳建仁說，感謝英國過去2年在世界衛生大會上公開支持台灣加入WHA，台灣具積極參與國際事務的意願和能力，在防疫、能源、環保及人權上扮演重大角色，也能做出具體貢獻，面對中國在國際場域對我國的打壓行徑，需要英國的大力支持，並協同其他理念相同國家共同幫助台灣，讓台灣可以參與國際組織，為國際做出貢獻。

特拉斯指出，台灣是自由的民主政體，離全世界最大的威權政權很近，很遺憾無法提早抵台訪問，本周她多加將聆聽學習台灣需要什麼，才可以保護自由和民主，並探討雙邊如何合作；她認為，現在真的是非常關鍵的時刻，因為威權政權不斷增加行動，對未來和現在的生活方式造成許多威脅，盼彼此能合作應對挑戰。

特拉斯表示，CPTPP是自由開放印太區域的關鍵因素，非常開心英國成功加入，她也參與相關入會協商和相關貿易協定簽署過程，很高興能跟台灣討論相關細節，自己非常支持台灣加入CPTPP，未來會與英國政府和其他會員國政府合作，探討如何讓台灣加入。

特拉斯也說，關於台灣加入WHO相關機制一事，由於台灣真的有許多專業知識能分享，例如如何應對新冠肺炎，這關乎台灣代表權和在國際上的互動，北京當前想做的就是限縮台灣在國際上的空間，當然必須想辦法因應此狀況，她也希望藉著這次訪問機會，可以深化台灣跟英國之間的關係，來達到這些目標。