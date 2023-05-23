資金短缺的斯里蘭卡今天簽署一項協議，允許中國國營的中國石油化工公司（Sinopec）進入斯里蘭卡燃料市場，與一家印度石油公司和斯里蘭卡國有零售商展開競爭。

法新社報導，這項協議使中石化成為20年來斯里蘭卡市場第1個新進入者。去年斯里蘭卡因外匯危機導致進口中斷，被迫採取燃料配給。

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辦公室表示，他見證了與中石化簽署協定，這「標誌著確保國家穩定和不間斷燃料供應的關鍵一步」。

由於燃料和食品、藥品等必需品短缺，斯里蘭卡去年爆發長達數個月的抗議活動，最終導致總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）遭推翻。

危機最嚴重時，駕駛人還得排隊好幾天才能加滿油箱。

斯里蘭卡電力與能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）今天表示，中石化將獲得目前隸屬國有錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp., CPC）的150個泵站。

維杰舍克拉表示，新協定也將授予中石化在斯里蘭卡經營20年的許可證，並允許其投資建立另50家零售店。

今年3月，斯里蘭卡政府原則上批准中國、澳洲和美國石油巨擘進入當地零售市場，現在中石化第1個簽署協定。

這項決定目的在結束錫蘭石油公司和印度國營印度石油公司（Indian Oil Corporation）20年來的雙頭壟斷。

印度石油公司是60年前斯里蘭卡石油公司國有化以來，第1家獲准進入市場的外國營運商。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120523