臺企銀今年前四月的稅後純益45.04億元，較去年前四月的稅後純益27.37億元，成長17.67億元，年增率64.55％。
臺企銀前四月稅後純益45.04億元 年增率64.55％
臺灣企銀公告4月份自結合併盈餘，自結稅前盈餘12.59億元，自結稅後純益10.23億元。臺企銀今年前四月累計自結稅前盈餘53.68億元，累計自結稅後純益45.04億元，每股稅前盈餘(EPS)0.67元，每股稅後純益(EPS)0.56元，合併每股淨值13.81元。
臺灣企銀公告4月份自結合併盈餘，自結稅前盈餘12.59億元，自結稅後純益10.23億元。臺企銀今年前四月累計自結稅前盈餘53.68億元，累計自結稅後純益45.04億元，每股稅前盈餘(EPS)0.67元，每股稅後純益(EPS)0.56元，合併每股淨值13.81元。
臺企銀今年前四月的稅後純益45.04億元，較去年前四月的稅後純益27.37億元，成長17.67億元，年增率64.55％。
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