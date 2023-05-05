臺灣企銀公告4月份自結合併盈餘，自結稅前盈餘12.59億元，自結稅後純益10.23億元。臺企銀今年前四月累計自結稅前盈餘53.68億元，累計自結稅後純益45.04億元，每股稅前盈餘(EPS)0.67元，每股稅後純益(EPS)0.56元，合併每股淨值13.81元。