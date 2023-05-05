臺企銀今年前四月的稅後純益45.04億元，較去年前四月的稅後純益27.37億元，成長17.67億元，年增率64.55％。

豐興前四月合併稅前盈餘為10.14億元、年減32.98％
中鋼3月份合併稅前盈餘為9.47億元 月增1,268％
華固商辦大案「國家置地」交屋認列達八成 首季EPS 4.28元
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