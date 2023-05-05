佳世達第一季合併營收504億元，營業毛利79.95億元，營業淨利13.5億元，其中營收雖較去年同期減少17％，但營業毛利和營業淨利均比去年同期成長2％。第一季業外支出1.21億元，較去年業外收入2.41億元減少約3.62億元，因此整體獲利較去年同期減少，第一季歸屬於母公司淨利為3.24億元。
佳世達將於8日舉行線上法人說明會，進一步說明第一季營運結果與第二季展望。佳世達也將於5月29日舉行股東常會，今年預計配發現金股利2元。
佳世達董事會通過2023年第一季財報，其中營業毛利率15.8％，創下十年單季新高紀錄，且連續兩季超過15.5％。不過，由於仍屬於資訊產業庫存整理階段，且去年第一季有認列一次性業外利益等因素，每股稅後純益較去年同期減少，為0.16元。
佳世達第一季合併營收504億元，營業毛利79.95億元，營業淨利13.5億元，其中營收雖較去年同期減少17％，但營業毛利和營業淨利均比去年同期成長2％。第一季業外支出1.21億元，較去年業外收入2.41億元減少約3.62億元，因此整體獲利較去年同期減少，第一季歸屬於母公司淨利為3.24億元。
佳世達將於8日舉行線上法人說明會，進一步說明第一季營運結果與第二季展望。佳世達也將於5月29日舉行股東常會，今年預計配發現金股利2元。
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