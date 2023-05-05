佳世達董事會通過2023年第一季財報，其中營業毛利率15.8％，創下十年單季新高紀錄，且連續兩季超過15.5％。不過，由於仍屬於資訊產業庫存整理階段，且去年第一季有認列一次性業外利益等因素，每股稅後純益較去年同期減少，為0.16元。